Coreia do Sul diz que avistou aviões militares norte-coreanos perto da fronteira

06/10/2022 | 14:55



A Coreia do Sul afirmou que 12 aviões militares da Coreia do Norte voaram perto de sua fronteira nesta quinta-feira, 6, o que levou autoridades sul-coreanas a lançarem 30 aviões militares em resposta. O exército da Coreia do Sul disse que oito jatos de combate e quatro bombardeiros norte-coreanos voaram em formação, o que indica que os aviões realizaram exercícios de tiro para superfície.

Mais cedo, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direção às suas águas orientais, e a Coreia do Sul realizou exercícios navais com Estados Unidos e Japão pela costa leste da Península Coreana.

Os últimos lançamentos de mísseis sugerem que o líder norte-coreano Kim Jong Un está determinado a continuar com os testes de armas destinados a aumentar seu arsenal nuclear, em desafio às sanções internacionais.

Especialistas dizem que o objetivo de Kim é eventualmente ganhar o reconhecimento dos EUA como um Estado nuclear legítimo e suspender as sanções, embora os EUA e seus aliados não demonstrem sinais de permitir que isso aconteça. Fonte: Associated Press.