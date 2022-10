Fundação Dorina lança Calendário 2023 com o Instituto Mauricio de Sousa

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



06/10/2022 | 14:55



A Fundação Dorina lançou o Calendário Amizade 2023 em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa. Entre alguns objetivos, a novidade busca conscientizar a sociedade sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual. Ele já pode ser adquirido no link https://www.calendariodorina.org.br.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A personagem Dorinha, criada em 2005 por Mauricio de Sousa, é a grande estrela do Calendário Amizade 2023. Trata-se de uma personagem extremamente comunicativa e amigável – é foi justamente criada por conta da grande amizade entre a fundadora Dorina de Gouvêa Nowill e Mauricio de Sousa.

“O tema do calendário 2023 foi escolhido para conscientizar a sociedade sobre as necessidades das pessoas cegas ou com baixa visão dentro dos vínculos sociais”, declara Alexandre Munck, Superintendente Executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos. “A ideia é mostrar que, independente da deficiência, a amizade tem o poder transformador.”

Com as páginas em braille, fonte ampliada, contraste de cores e audiodescrição, o Calendário Amizade 2023 é totalmente acessível. A renda obtida com as vendas será direcionada para os atendimentos das pessoas cegas ou com baixa visão realizados pela fundação.

Além do calendário avulso, é possível também adquirir o kit, que acompanha uma ecobag dobrável personalizada.

“É uma alegria muito grande ver esse projeto crescendo e se desdobrando em tantas possibilidades acessíveis. Começamos com a personagem, as suas histórias pelo Brasil e, agora, teremos a oportunidade de levar a Dorinha à casa de milhares de pessoas por meio do calendário da Fundação Dorina. Posso garantir que a companhia é muito especial e divertida!”, comenta Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica.

O Calendário Amizade 2023, da Fundação Dorina Nowill para Cegos, tem osa seguintyes preços sugeridos.