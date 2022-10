Giulia Be aparece nos Stories e faz questão de tranquilizar os fãs

06/10/2022 | 14:10



Como você vem acompanhando, Giulia Be deu um verdadeiro susto em todo mundo ao anunciar nas redes sociais que estava sentindo fortes dores no corpo e logo em seguida teve que ser até hospitalizada para tratar os problemas.

Aos poucos, a cantora está voltando e dando notícias em suas redes sociais. Durante a última quarta-feira, dia 6, Giulia Be postou uma foto nos Stories que acabou deixando os fãs com o coração quentinho e menos preocupados, na foto, a cantora escreveu:

É sobre cair, levantar e poder voltar a fazer o que você ama. Obrigada por todos que me mandaram apoio ontem. Estou me sentindo melhor e continuamos alerta para qualquer evolução no meu quadro. Fiquem tranquilo - ficarei bem!

Estamos torcendo pela recuperação de Giulia Be!