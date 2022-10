Bom Prato da Vila Luzita é inaugurado com 1.200 refeições diárias

Renan Soares

Especial para o Diário



06/10/2022 | 14:05



O Bom Prato da Vila Luzita foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (6), pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra, e pelo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ambos do PSDB. Com isso, Santo André recebeu mais um equipamento para fortalecer a segurança alimentar dos munícipes. O investimento total para construção e instalação de equipamentos no Bom Prato da Vila Luzita foi de R$ 3,5 milhões.



Inicialmente, serão oferecidos 300 cafés da manhã (a R$ 0,50) e 1.200 almoços (a R$ 1) diariamente. “Parabéns, pela presença de todos, quero agradecer a acolhida que sempre tenho aqui em Santo André. Muita satisfação estar na inauguração do Bom Prato. Estamos realizando um sonho antigo da cidade, que é a segunda unidade do Bom Prato na Vila Luzita, uma área importante e que precisava desse equipamento de segurança alimentar. A partir de hoje (6), o café da manhã e o almoço serão servidos à população”, disse o governador no local.



Célia Leão, secretária de Desenvolvimento Social do Estado, e Ana Carolina Serra (Cidadania), primeira-dama de Santo André eleita deputada estadual, também acompanharam a inauguração. Todos almoçaram no local.



Do total de 3,5 milhões, R$ 2 milhões vieram do Estado para o custeio de um ano de refeições e R$ 1,5 milhão para reforma e adequação do local, custeados pela Prefeitura. O Bom Prato fica onde funcionava uma das unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) com área total de 927 metros quadrados.



O equipamento conta com a cozinha 4.0, e tem equipamentos modernos e layout voltado à otimização das operações. Daqui a algumas semanas, poderão ser produzidas diariamente até 2 mil refeições no local. “Estamos inaugurando um equipamento de segurança alimentar. Em Santo André não faltou leito, não faltou máscara, não faltou vacina e não faltou comida na mesa. A comida na mesa chegou. Quando a pandemia chegou, a cidade já estava mais estruturada e, novamente, não faltou comida na mesa de ninguém. Com muita alegria inauguramos esse equipamento que materializa isso, o acesso das pessoas com maior vulnerabilidade a uma comida de qualidade", afirma o prefeito Paulo Serra.

A primeira refeição do espaço foi gratuita. No cardápio: arroz e feijão, espetinho bovino, salada, farofa e bombom de sobremesa. O equipamento funcionará das 7h às 9h no café da manhã e das 11h às 14h no almoço. O Bom Prato da Vila Luzita fica na Estrada do Pedroso, 236, em Santo André.