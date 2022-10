Ministério da Economia diz que R$ 1,3 bilhão do MEC está bloqueado

06/10/2022 | 13:54



Depois de universidades federais reclamarem do corte orçamentário feitos pelo governo às vésperas da eleição, o Ministério da Economia afirmou que o valor atualmente bloqueado do Orçamento do Ministério da Educação é de R$ 1,3 bilhão. O montante é menor do que o informado por outros órgãos - na quarta-feira a Instituição Financeira Independente (IFI), do Senado, divulgou que a pasta continua com R$ 3 bilhões do Orçamento deste ano indisponíveis para serem utilizados em despesas discricionárias (que não são obrigatórias).

Até agora, a Economia mantém a sete chaves o detalhamento do corte de R$ 2,6 bilhões feito no orçamento federal no dia 30 de setembro, dois dias antes das eleições. Geralmente, o órgão divulga no mesmo dia como cada pasta foi atingida.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), desta vez, o governo manteve o "bloqueio secreto", temendo como isso impactaria na campanha do segundo turno.

Nesta quinta-feira, a Economia divulgou uma nota em que trata exclusivamente dos cortes no MEC. De acordo com a assessoria de imprensa da Pasta, não há previsão de divulgação do detalhamento do corte total.

Segundo a nota da Economia, foram bloqueados adicionalmente no MEC R$ 51,3 milhões, "aplicados exclusivamente em emendas de relator-geral (RP 9)". "Cabe ao MEC avaliar suas dotações orçamentárias e, caso necessário, propor remanejamento de bloqueios entre elas visando a redução do impacto desses bloqueios nas políticas públicas a cargo do Ministério", completa o texto.