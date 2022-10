LinkedIn Top Startups 2022: conheça as 15 empresas em alta no Brasil

Da Redação, com assessoria

Em tempos de incerteza na economia mundial e brasileira, os negócios precisaram se reinventar para continuar atraindo investimentos, colaboradores e novos clientes. Tendo agora a tecnologia um papel fundamental em um cenário de retomada de atividades pós-pandemia, o LinkedIn apresenta a quinta edição da lista de Top Startups, que reconhece as 15 empresas que mais se destacaram neste último ano no País, com base na análise de dados dos seus mais de 850 milhões de usuários globalmente.

As startups que fazem parte desta nova edição pertencem a diferentes setores e áreas de especialização, como serviços financeiros, saúde, benefícios e transporte, e são as que mais representam capacidade de adaptação à situação atual do Brasil. Elas se destacam ainda pelo crescimento contínuo e compromisso com a inovação, além de atração e retenção de talentos, de modo a promover políticas de trabalho flexíveis que os profissionais exigem atualmente.

O time editorial trouxe em 2022 uma metodologia que leva em consideração insights da plataforma e quatro pilares: crescimento no número de funcionários, interesse por vagas, engajamento de usuários com a empresa e seus funcionários, além da atração de profissionais. Para serem elegíveis, as empresas deveriam ser independentes e de propriedade privada, com 50 ou mais funcionários, fundadas há sete anos ou menos, e com matriz no Brasil.

Conheça a lista LinkedIn Top Startups 2022