Simaria Mendes surpreende fãs ao anunciar show internacional solo

06/10/2022 | 13:11



Que a dupla sertaneja Simone e Simaria se separou você já deve saber, mas sabe o que pegou mesmo os fãs desprevenidos? Foi o anúncio feito por Simaria Mendes em suas redes sociais na última quarta-feira, dia 5.

Seguindo os mesmos passos da irmã, a artista se tornou atração confirmada para a premiação latino-americana, La Musa Awards, que premia artistas latinos do mundo todo. A página oficial do evento publicou uma foto da cantora com todas as informações e ainda deu o título de destaque da noite à Simaria. O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 13, e os portões devem ser abertos por volta das sete horas da noite.

No site oficial da premiação os valores dos ingressos variam entre 60 dólares a 91 dólares, cerca de 331 reais a 476 reais. Mas esse não é o único detalhe curioso sobre a participação de Simaria no evento.

Segundo o Metrópoles, a cantora não teria sido chamada para se apresentar, ela na verdade teria oferecido sua voz para Marcelo Gama, diretor da premiação. Vale lembrar que eles se conheceram no começo do ano com a ponte feita por Rodrigo Branco.

Ainda de acordo com o jornal, Simaria passou por cima do colega e nem mesmo fez um pedido de agradecimento pela oportunidade. E parece que as decisões que estão sendo tomadas pela coleguinha está causando uma bela estranheza em toda a sua equipe, já que parece que ninguém esperava que ela fosse fazer uma aparição surpresa durante o show de sua irmã, Simone.