Atriz é baleada na cabeça durante assalto e morre no Rio de Janeiro

06/10/2022 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 5, a atriz Eliane Lorett Campos, de 58 aos de idade, foi abordada por dois homens enquanto passava de carro por uma rua na zona norte do Rio de Janeiro, de acordo com O Globo. Após a mulher continuar dirigindo e não sair do veículo para os criminosos, um dos rapazes atirou em direção a ela. Pelas imagens do vídeo é possível ver que o carro continua em movimento depois do disparo e parou apenas ao atingir um poste.

Os dois homens fugiram do local logo após o tiro, que atingiu a cabeça de Eliane, de acordo com informações do jornal. Os moradores da região chamaram o corpo de bombeiros, eles levaram a atriz ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que por meio de um comunicado afirmou que a vítima já chegou morta ao lugar.

Além de Campos, uma amiga dela estava no banco do passageiro no carro e não sofreu ferimentos graves, as duas estavam saindo de um ensaio para uma peça teatral. O trabalho mais recente de Eliane foi em agosto, atuando em Abajur Lilás, obra de Plínio Marcos, autor e jornalista de Santos, que morreu em 1999 aos 64 anos de idade. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, segundo nota publicada ao público pela polícia militar do Rio de Janeiro.