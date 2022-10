Filho de Dira Paes chora durante entrevista da atriz para o Mais Você e ela explica: Era carência de mãe

06/10/2022 | 13:10



Dira Paes, a Filó de Pantanal, esteve no Mais Você desta quinta-feira, dia 6. A atriz já estava há alguns minutos conversando com Ana Maria Braga, quando seu filho Martim, de seis anos de idade, acabou precisando de atenção. Com muito carinho, Paes deu colo para o pequeno ao vivo.

- Tem uma criança chorando aqui embaixo, é isso. Gente, é mãe, né?, disse Dira.

- Eu vou fazer o intervalo, deixa ela atender o filho, explicou Ana.

- Já dei beijinho, era carência de mãe. Mas já tá tudo certo. [...] Ele estava revoltado que não estavam deixando ele me ver, explicou a atriz.

Fofo, né?

A atriz também comentou sobre a criação do vestido de noiva de Filó. O casamento da personagem com José Leôncio foi um dos momentos mais aguardados de toda a novela.

Quem também está ansioso nessa reta final de Pantanal?