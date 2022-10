Durante processo judicial, Henri Castelli passará por perícia para avaliar os danos estéticos de agressão

06/10/2022 | 12:10



Desde 2020, Henri Castelli trava uma batalha judicial sobre o caso de agressão sofrida por ele após se envolver em uma briga com os empresários Bernardo Malta de Amorim e Guilherme Accioly Lopes Ferreira em um restaurante em Barra de São Miguel, em Alagoas, saindo com uma fratura na mandíbula. A colunista Fábia Oliveira noticiou um novo capítulo sobre a ação, que parece estar longe de acabar.

Após a proposta de conciliação apresentada na audiência de instrução não ter resultado, Bernardo alegou que as três testemunhas teriam uma relação de amizade íntima com o ator e por isso seriam suspeitas para prestar o depoimento. Devido ao fato de Henri ainda apresentar danos estéticos, ele teria que passar por uma perícia odontológica e bucomaxilofacial para avaliar as sequelas e produzir provas técnicas consistentes. No processo, as partes poderão fazer perguntas ao perito de forma adicional.

Alguns dos questionamentos formulados, obtidos pela coluna, são:

O autor ainda tem sequelas decorrentes do evento descrito na Inicial? Se sim, especifique as sequelas e esclareça se as mesmas serão permanentes.

Indicar quais são os tratamentos possíveis para a supressão das sequelas.

O autor sofreu, de fato, algum dano estético? Houve alteração definitiva da face?

Caso tenha havido alteração, ela poderá ser revertida? Quais são os tratamentos indicados para essa finalidade?

Procurada, a assessoria de Henri não retornou o contato até o momento para os devidos esclarecimentos sobre o fato.