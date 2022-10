Maria, do BBB22, faz as pazes com o pai e ele posta foto trabalhando em sauna gay

06/10/2022 | 12:11



Reconciliação? Segundo informações do jornal Extra, Maria, que participou do BBB22, teria feito as pazes com o pai e o desbloqueado das redes sociais após ele chamar a filha de ingrata e malcriada e ainda acusá-la de ter virado as costas para ele.

Carlos Câmara trabalha como gari e massagista em uma sauna gay localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nos Stories do Instagram, ele compartilhou uma foto provocativa enquanto trabalhava no estabelecimento. Com luzes vermelhas, Carlos surgiu vestindo apenas uma toalha na cintura e brincou na legenda:

Essa vai para desejar um boa noite de Coroa51.