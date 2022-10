Crianças podem aprender sobre sustentabilidade em espaço gratuito de shopping

Da Redação



07/10/2022



Até o dia 30 de outubro, crianças de 9 a 12 anos poderão aprender mais sobre sustentabilidade em um espaço gratuito montado pelo Colégio Singular, no piso loft do Shopping ABC, em Santo André.

O objetivo da ação é conscientizar crianças sobre a importância das questões ambientais de forma lúdica e divertida, assim como promover essa consciência nos adultos.

O espaço foi dividido em cinco estações: Preservação das Matas, Resíduos e Reciclagem, Preservação dos Oceanos e Recifes de Corais, Eco Histórias, Geração de Energia Sustentável e Eco Oficinas. Em cada uma das estações haverá uma atividade e assim os pequenos poderão, por exemplo, formar desenhos em um painel luminoso, aprender conceitos ecológicos por meio de game, montar quebra-cabeças, gerar energia e participar de contação de histórias de oficinas com materiais recicláveis.

De acordo com o idealizador do projeto, Eduardo Zamborlini, o tema vai além da abordagem verde, das matas e similares. Ele diz que ao passar pelas estações, o visitante terá conhecimento aprofundado sobre a importância da preservação do meio ambiente e o papel de cada um nesse processo. “Todos os materiais usados no espaço são recicláveis e muitos conceitos aplicados nas estações estão em sintonia com as ações de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas pelo shopping”, diz.

No local também terá um ponto de descarte de itens como lâmpadas, pilhas, cápsulas de café e aerossol spray, denominado Ecoloja, que disponibilizará sacos biodegradáveis de adubo, gerado pela própria compostagem do lixo orgânico da praça de alimentação.