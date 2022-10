Da Redação



06/10/2022 | 11:59



Artigo - Dinheiro, candidato preferido do mercado



O resultado da eleição para presidente no primeiro turno das eleições deixou o mercado eufórico. A alta generalizada do Ibovespa (Índice Bovespa) reflete a reação positiva dos investidores ao desempenho, acima do apontado pelas pesquisas, do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. O avanço do bolsonarismo no Congresso também foi recebido com entusiasmo.

O mercado, preparado para uma possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) já no primeiro turno, reagiu com ânimo ao resultado da votação do último domingo. O segundo turno será decidido no dia 30 de outubro. Uma pequena diferença, cerca de seis milhões de votos, separa os dois candidatos, que desde o início da campanha lideraram as pesquisas de intenção de voto.

Apesar das reações positivas no primeiro dia após as eleições, quem vive do mercado financeiro precisa entender que não há candidato preferido. Eu explico.

Independentemente do candidato eleito, quem vive do mercado financeiro continuará ganhando dinheiro. De um jeito ou de outro. Comprando ou vendendo ações. Com políticas mais pró-mercado, a expectativa de privatização e concessões aumentam o valor das empresas, favorecendo quem vende. Por outro lado, a possível desvalorização das ações de determinada empresa favorece quem quer comprar. É a hora de investir, lembrando que ao investir na Bolsa quando o mercado está em baixa é preciso ter paciência e aguardar a economia melhorar para ter o retorno das suas aplicações.

Muita coisa deve acontecer nas próximas semanas e o cenário eleitoral, sem dúvida, deve refletir no mercado. E se você pretende aproveitar o burburinho para investir, é sempre bom lembrar que tão importante quanto entender o cenário político em que o mercado se encontra, é conhecer o seu perfil investidor.

Suas aplicações devem estar alinhadas com o seu perfil investidor para evitar frustrações e riscos inesperados. Nem sempre os investidores, principalmente os iniciantes, estão preparados financeira e psicologicamente para os imprevistos do mercado, bastante influenciado com as questões externas, principalmente pelos fatores políticos.

Rogério Araújo é gestor e consultor financeiro, especialista em investimentos, fundador da Roar Educacional Consultoria e líder educacional na Empiricus Investimentos.

Palavra do Leitor



Rodrigo Garcia

Parabéns ao governador Rodrigo Garcia ao anunciar seu apoio ao presidente Bolsonaro e ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas logo após o fim do primeiro turno. Conheço a trajetória do Rodrigo desde o fim dos anos 90 e ele nunca foi de ficar sobre o muro. Rodrigo mostrou-se sempre coerente.

Moyses Cheid Junior - Capital

Partido Novo

Não gosto muito de falar de política, mas diante de alguns posicionamentos passado o primeiro turno da eleição presidencial me vejo na obrigação de fazer ao menos uma ponderação, ou questionamento. Como pode integrantes do Novo, como no caso o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciar publicamente seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição? É no mínimo incoerente com o discurso de seu partido, que defende ferrenhamente gente nova e outro modo de fazer política. Afinal, Bolsonaro não tem anda de novo, muito menos na política. Esteve deputado federal – nada fez – por 28 anos e vai completar quatro no comando do País, aos trancos e barrancos. E praticando a velha política do toma lá dá cá que tanto o Novo condena. Ou melhor, finge que condena. E o Novo não está sozinho nessa incoerência.

Apolinário dos Anjos Costa - Santo André

Inadimplentes

É angustiante o quadro de penúria financeira que vive grande parte das famílias brasileiras. Como mostra o Serasa, 67 milhões de pessoas estão inadimplentes e acumulam R$ 289 bilhões em atraso de pagamentos. Deste valor, 28% são dívidas com bancos. Os restantes 72% são de serviços em geral, como telefone, luz, lojas etc. Se não existe solução fácil para resolver essa grave situação, sabemos, por outro lado, que, entre os motivos das dívidas, estão o alto nível de desemprego motivado pela pandemia e desacertos de um governo relapso e irresponsável. E o presidente se prevalecendo de um golpe eleitoral, pois somente a quatro meses da eleição decidiu reajustar o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, com a perversa validade até dezembro.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Crianças

Estamos às vésperas do Dia das Crianças. Quando nós levantamos as mãos para bater e agredir fisicamente uma criança, ou puxar suas orelhas, devemos lembrar que elas não nos escolheram como pai e mãe. A criança é sim um campo fértil, à espera de sementes, plantadas por nós, para que ela possa viver em sorrisos, felicidade e plenitude. Nossas crianças não abrem mão de serem felizes, só dão uma pausa enquanto dormem. E nós, como pais, mães, avós, tios e professores, precisamos pensar e repensar: será que quando agredimos nossas crianças, não estamos ferindo a nós mesmos e antes de tudo nossa ausência de paciência? Como pai, não estou aqui como dono da verdade absoluta, só estou convidando a todos do nosso Diário para que nossos filhos recebam o melhor de nós. Isso sempre em nome do amor incondicional que sentimos pelos mesmos.

Cecél Garcia - Santo André