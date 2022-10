Oktober Family Fest vai animar o Malai Manso Resort em outubro

Redação

Rota de Férias



06/10/2022



O Malai Manso Resort preparou uma programação imperdível para o mês de outubro. Localizado às margens do Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães (MT), o complexo recebe a primeira edição do evento Oktober Family Fest, inspirado na tradicional Oktoberfest da Alemanha.

Oktober Family Fest no Malai Manso Resort

Com atração para todos os públicos (a partir dos 4 anos de idade), o evento tem música, jogos germânicos, festa da espuma, barracas com comidas temáticas, torneio gladiadores, “Modão Sertanejo com Costela” e chope geladinho.

Todas as atividades principais acontecem às quartas-feiras e aos sábados do mês de outubro.

Além de aproveitar a Oktober Family Fest, os visitantes do Malai Manso Resort contam como sistema de alimentação all inclusive e atrações como tirolesa, paredão de escalada, arvorismo, arco e flecha, trilha de aventura, boate e fitness center. Há também atividades que podem ser contratadas à parte, como stand up paddle, tours turísticos pela região de Nobres e passeio de lancha pelo imenso Lago do Manso.