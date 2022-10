Positivo lança tablet da Ladybug com aplicativos infantis e mimos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/10/2022 | 11:55



A Positivo acaba de lançar o tablet da Ladybug, personagem de série animada do Gloob – canal infantil do Grupo Globo. Desenvolvido para crianças, possui tela de 7 polegadas, processador Quad-Core de 1.6 GHz, 1 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, câmera frontal de 2 MP, bateria de 2.400 mAh, microfone integrado, entrada USB e sistema operacional Android 11 GO Edition. É vendido com exclusividade nas Lojas Americanas por R$ 499.

O produto vem com uma máscara da Ladybug; uma bolsa multifunção, que pode ser usada tanto para apoiar o tablet em superfícies planas como para transportá-lo – neste caso, basta colocar a alça, outro acessório do kit; e uma capa de proteção de silicone, que oferece proteção extra sem comprometer a ilustração da personagem. O dispositivo também já vem com o YouTube Kids e o Family Link instalados. Assim, os pais podem gerenciar o conteúdo acessado e monitorar o uso, enquanto a criançada pode se divertir de forma segura.

Além dos apps voltados para a família, o tablet da Ladybug carrega outros mimos para os fãs do desenho, como wallpaper exclusivo, animação de inicialização e personalização de toques, notificações e alarmes da série animada. Quanto ao design, o aparelho mantém os cantos arredondados e a espessura de 9,3 cm, visando o uso e o transporte com conforto e segurança.