Glória Maria critica garota que diz ser a primeira mulher negra a visitar todos os países do mundo

06/10/2022 | 11:11



Todo mundo sabe o quanto Glória Maria já viajou pelo mundo e compartilhou isso na época que nem rede social ainda existia. Recentemente, a apresentadora foi até as redes de uma jovem reclamar que Nataly se intitulada a primeira mulher negra visitando todos os países do mundo.

Pois é, a descrição faz parte da biografia do Instagram da influenciadora que tem os seus mais de 50 mil seguidores. Glória Maria então demonstrou uma certa irritação e deixou um comentário dando bronca na menina, dizendo:

Querida, você não pode dizer que é a primeira mulher brasileira negra a visitar todos os países do mundo. É feio. Fica parecendo que você quer se aproveitar do trabalho e do sucesso de quem veio antes e continua percorrendo o mundo por destino e paixão. Humildade faz parte da sabedoria.

A garota acabou respondendo o comentário de Glória Maria dizendo que está em uma jornada para conhecer todos os países do mundo tempo recorde, disputando com uma norte-americana.