Britney Spears recusa pedido de perdão da mãe e posa sem roupa nas redes sociais

06/10/2022 | 11:10



Como você vem acompanhando, a vida de Britney Spears continua dando o que falar mesmo após a saída do pai da cantora da tutela e recentemente a mãe dela, Lynne Spears, pediu publicamente perdão para a filha.

Mas parece que a princesinha do pop não anda querendo saber muito da família não e usou também a suas redes sociais para responder o pedido de perdão da mãe. A cantora de 40 anos de idade foi bem enfática em seu post lembrando dos 13 anos da tutela e insistiu em suas alegações de abuso emocional e financeiro contra a família.

Mamãe, pega as suas desculpas e vai se f***r !!! E para todos os médicos que fud***m com a minha cabeça? Rezo para que queimem no inferno!!! Beijem a p***a da bunda da minha mãe!!!!

E esse trecho do longo desabafo veio junto com algumas fotos bem naturais de Britney Spears aproveitando um dia na praia.