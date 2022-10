João Batista Scalabrini. A canonização. Grande ABC presente... ...em caravana e pela Internet.

Ademir Medici

09/10/2022 | 01:00



O ato em que o fundador das Congregações dos Missionários e Missionárias Scalabriniadas se tornará santo será acompanhado por religiosos e fiéis de São Bernardo, via telão, no Salão Paroquial, entre 5h da manhã de hoje e 10h30, horário de Brasília.

Religiosos da região estarão na Praça São Pedro, entre os quais os padres Pierre, de Santo André, e Carlinhos, de São Bernardo.

Durante a semana, o clima foi de alegria e preparativos nos meios religiosos.

Segundo o pároco Alejandro Cifuentes Flores, da Basílica da Boa Viagem, uma relíquia referente ao Santo Scalabrini será apresentada à comunidade e permanecerá em definitivo na matriz, junto ao altar lateral onde há décadas está a imagem de João Batista Scalabrini.

GRANDE ABC

O padre Ervino Vivian, que por anos atuou na Matriz e Basílica da Boa Viagem e hoje está em Jundiaí, veio votar em São Bernardo – no domingo – e lembrou que João Batista Scalabrini, em 1904, esteve na Fazenda Santa Gertrudes, região de Limeira, propriedade do Dr. Baeta Neves, fundador da Vila Baeta Neves, em São Bernardo.

Segundo o historiador Riolando Azzi, naquela viagem, durante a permanência de Scalabrini em São Paulo, foi estabelecido um acordo com a autoridade diocesana a fim de que os seus religiosos assumissem a direção da Paróquia de São Bernardo.

Os scalabrinianos ou carlistas já estiveram à frente de quatro paróquias do Grande ABC: além da Boa Viagem, São José, São João Batista (Rudge Ramos) e Matriz de Santo André, que mantém o Centro de Apoio ao Migrante, em Utinga.



PROGRAMAÇÃO

A Matriz São José, em Ribeirão Pires, realizou novena em louvor à canonização do Santo Scalabrini.

Em São Bernardo, a imagem do então beato Scalabrini permaneceu no altar-mor. Na missa das 19h de hoje estará presente o bispo diocesano, Dom Pedro Cipollini, quando uma placa alusiva ao acontecimento será descerrada.

Na Matriz de Santo André a missa em louvor à canonização do Santo Scalabrini será às 16h deste domingo, oficiada pelo padre Tiago José Sibula da Silva.



Beato desde 1997

Fonte: Vaticano News



João Batista Scalabrini (Itália 1839 – 1905) estudou no seminário da diocese de Como e foi ordenado sacerdote em 1863. Em 1870 foi nomeado pároco de São Bartolomeu, uma paróquia na periferia industrial de Como, onde se sensibilizou pela situação dos trabalhadores têxteis, dos desempregados e dos inválidos. Foi lá que redigiu o Pequeno Catecismo para crianças, em 1875.

Scalabrini sensibilizou-se pelo êxodo da migração forçada no final do século XIX. Ele estudou as causas, realizou inúmeras conferências para solicitar a intervenção do governo e da sociedade civil e trabalhou para a reforma da legislação.

Para servir os migrantes, ele fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos (1887), das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo (1895) e uma associação leiga, a Sociedade de São Rafael (1889), ativa nos portos de embarque e desembarque.

Finalmente, ele recomendou ao papa a criação de uma secretaria, Comissão central da Santa Sé para o cuidado de todos os migrantes.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Basílica da Boa Viagem/São Bernardo



SÃO BERNARDO. Padre Alejandro no púlpito, com a imagem de João Batista Scalabrini no altar principal; no destaque, os dizeres de placa a ser descerrada neste domingo



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO



Domingo, 8 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1966



JORNALISMO – Os jornalistas Aleksandar Jovanovic e Edison Motta assinam a coluna Política do Diário, cobrindo as sete cidades.



SÃO CAETANO – Depois de várias semanas isolado de amigos e até mesmo de familiares, retornou à sua residência o ex-prefeito Anacleto Campanella, que foi submetido à delicada intervenção cirúrgica.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS



Sexta-feira, 9 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8200



MANCHETE – Polícia Federal indicia Rosane Collor e a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello por corrupção.



EDUCAÇÃO – O professor Milton Paulo de Carvalho, da Faculdade de Direito de São Bernardo, lança o livro “Do Pedido no Processo Civil”.



