Pluto TV exibirá Libertadores Feminina gratuitamente; veja calendário

Da Redação

Do 33Giga



06/10/2022 | 10:55



A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito da Paramount, exibirá, pela primeira vez, as partidas da CONMEBOL Libertadores Feminina. Elas passarão no canal Pluto TV Esportes (402).

As partidas da CONMEBOL Libertadores Feminina serão realizadas no Equador, de 13 a 28 de outubro. Estes serão os primeiros jogos que os usuários da Pluto TV poderão assistir, ao vivo.

DIA 13 DE OUTUBRO

Defensor Sporting (URU) vs Boca Juniors (ARG) às 17h

Corinthians (BRA) vs Deportivo Cali (COL) às 19h15

DIA 14 DE OUTUBRO

Universidad de Chile (CHI) vs Ecuador 2 às 17h

Palmeiras (BRA) vs Libertad – Limpeño (PAR) às 19h15

DIA 16 DE OUTUBRO

Boca Juniors (ARG) vs Ecuador 1* às 17h

Always Ready (BOL) vs Corinthians (BRA) às 19h15

DIA 17 DE OUTUBRO

Universidad de Chile (CHI) vs Libertad – Limpeño (PAR) às 17h

Ecuador 2* vs Palmeiras (BRA) às 19h15

DIA 19 DE OUTUBRO

Ferroviária (BRA) vs Boca Juniors (ARG) às 17h

Corinthians (BRA) vs Olimpia (PAR) às 19h15

DIA 20 DE OUTUBRO

Santiago Morning (CHI) vs Venezuela* às 17h

Palmeiras (BRA) vs Universidad de Chile (CHI) às 19h15

*Estas equipes aguardam definição pela CONMEBOL

A expectativa para este novo torneio gira em torno do Brasil. O clube, atualmente campeão da CONMEBOL Libertadores Feminina é o Corinthians. E os clubes com mais copas são São José e Corinthians – com 3 títulos cada.