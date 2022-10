Ex-secretário de Obras de Santo André, Carlos Sanches, morre aos 64 anos

O ex-secretário de Obras de Santo André, Carlos Doniseti Sanches, morreu na manhã desta quinta-feira (6) aos 64 anos.

Carlão, como era conhecido na região, atuou na Prefeitura de 2013 a 2017, durante a administração do ex-prefeito Carlos Grana (PT).Militante do Partido dos Trabalhadores, Carlão deixou a pasta de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos para coordenar a campanha de reeleição do prefeito em 2015.O horário do velório e do enterro ainda não foram divulgados.