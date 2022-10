São Caetano patina

Do Diário do Grande ABC



06/10/2022 | 10:34



Município líder de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no Brasil, São Caetano causa estarrecimento na opinião pública por aparecer envolvido em gravíssima denúncia de negligência a alunos com necessidades especiais. Reportagem publicada nesta edição do Diário informa que o Ministério Público apura a falta de professores de apoio, com capacitação no atendimento a este público, em salas de aula da rede municipal. A ausência de funcionários em número ideal compromete a aprendizagem.

Ao se justificar ao jornal, o governo são-caetanense praticamente confirma a denúncia. Diz que possui 46 profissionais de atendimento especializado para dar conta de 640 alunos especiais matriculados na rede municipal. Feitas as contas, chega-se à média de um servidor a cada grupo de 14 estudantes, muito maior que a sugerida por lei, de três para um. Especialista a par da realidade da educação em São Caetano diz que a disparidade, além do salário abaixo do piso da categoria, coloca tamanha pressão sobre os ombros dos funcionários que muitos deles pedem exoneração, agravando ainda mais o quadro.

O trabalho do Ministério Público se torna aliado importante da sociedade para que eventuais distorções sejam corrigidas rapidamente. A Prefeitura de São Caetano tem até o dia 19 para apresentar explicações, sob risco de instauração de ação civil pública caso as respostas não sejam convincentes.

É evidente que ainda será preciso concluir as investigações, mas o simples fato de uma cidade com o histórico social de São Caetano estar no alvo da Promotoria da Infância e Juventude por incúria no cuidado de estudantes especiais já se torna, por si só, um escândalo. Que o governo, exposto pelos holofotes do MP, contrate urgentemente os profissionais necessários para atender à legislação e devolva a dignidade aos alunos com espectro autista, dislexia e transtorno do deficit de atenção com hiperatividade. Não fica bem ao município que se jacta de ser líder nacional nos indicadores de desenvolvimento humano patinar em seara tão afeta ao tema.