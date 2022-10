Pétala Barreiros admite que pensou em desistir, Thomaz Costa e Tati Zaqui se reconciliam, confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

06/10/2022 | 09:10



As coisas não estão nada fáceis para quem está dentro de A Fazenda 14, isso porque alguns peões já cogitaram a possibilidade de tocar o sino da desistência por várias vezes. A pressão não está fraca dentro da casa e dá para sentir que uma hora essa panela vai explodir.

Na madrugada desta quinta-feira, dia 6, Pétala Barreiros admitiu para os colegas que pensou em desistir de sua participação no programa e até chegou a soar o sino, indicando para a produção que iria deixar o programa, mas quando descobriu que precisaria esperar até o próximo dia, ela se arrependeu da decisão e preferiu ficar.

Vale lembrar que Deolane Bezerra e Tiago Ramos também já cogitaram a possibilidade de deixar o programa após diversas brigas e embates que tiveram com os outros participantes.

E, é claro, que não podia faltar um desentendimento entre os peões após a Prova do Fazendeiro, né? Ainda na área externa, Lucas Santos acabou brigando com Tiago Ramos, que havia acabado de perder o desafio para Alex Gallete. Os dois começaram a se bicar e logo Vini Buttel se colocou à favor do modelo, o que gerou uma nova discussão feia entre peões, que até chegaram a levantar a voz um para o outro.

Mas parece que no final, com a cabeça um pouco mais fria, o ex-Carrossel se arrependeu de ter sido tão grosso com os amigos e decidiu que precisava se desculpar. Com um pedido um pouco frouxo, ele foi aceito pelos outros peões de volta à conversa, mas acabou não conseguindo falar com Tiago, que já estava dentro da sede.

E acha que dentro da casa não ia ter briga? Teve também! A discussão da vez foi entre o próprio Tiago e Thomaz Costa. O ator se irritou com a suposta ignorância do modelo ao falar com Tati Zaqui, que acabou atravessando seu caminho e teria o provocado ao não sair de sua frente.

Thomaz, que parece estar pra lá de apaixonado pela cantora dos cabelos azuis, saiu em defesa da affair, mas recebeu uma invertida de Tiago:

- Todo mundo quer defender todo mundo, mas ninguém quer defender o Tiago.

Vendo os amigos brigarem, Deolane decidiu se colocar no meio da conversa e defendeu o posicionamento de Tiago, afirmando que Thomaz não estava presente no momento em que tudo aconteceu, por isso não poderia falar nada. Vixe!

Parece que agora, Tati não tem mais porque reclamar, né? Afinal Thomaz está tendo a atitude de defendê-la mesmo na frente dos amigos. E parece que o plano era esse mesmo, já que o ex-Carrossel admitiu para Vini que desejava agradar a cantora para se reconciliar com ela e voltar ao clima do romancezinho.

E no final não é que deu certo? Os dois foram flagrados pelas câmeras no comecinho desta manhã agarradinhos na sala, cheios de love e carinho. Fofos ou não?