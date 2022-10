Francesa Annie Ernaux ganha o Prêmio Nobel de Literatura 2022

06/10/2022 | 08:56



A escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos, é a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2022. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 6, em Estocolmo, na Suécia. Feminista e uma das principais vozes contemporâneas, ela é autora de uma "corajosa e ambiciosa obra", "que vai além da ficção", como destacou a Academia Sueca. Annie vem ao Brasil em novembro, para a Festa Literária Internacional de Paraty.

A Academia do Nobel disse, durante o anúncio, que ainda não tinha conseguido entrar em contato com Annie Ernaux - tradicionalmente os vencedores ficam sabendo da vitória momentos antes do anúncio. E justificou o prêmio dizendo que a escolha foi pela "coragem e perspicácia clínica com que ela descobre as raízes, desavenças e restrições coletivas da memória pessoal".

Entre seus livros, publicados no Brasil pela Fósforo, estão O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, que são sucesso de crítica e de público. Na Flip, ela lança O Jovem - no romance, ela narra seu envolvimento com um homem 30 anos mais novo do que ela.

"Nos concentramos na literatura e não temos uma mensagem a dar ao mundo, mas se houver uma mensagem é que isso é literatura para todos", disse o porta-voz. O critério principal, segundo ele, é a qualidade literária.

Annie Ernaux acaba de dirigir, com o filho, David Ernaux-Briot, um documentário, previsto para ser exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo, Os Anos do Super 8, título oficial em português, une filmagens de arquivo feitas pela família de Ernaux de 1972 a 1981. O filme estreou no Festival de Cannes, em maio.

O escritor Salman Rushdie, que sofreu um ataque em agosto, nos Estados Unidos, era considerado como um dos favoritos ao Nobel de Literatura 2022. Outros nomes, já conhecidos dos leitores que acompanham a premiação, como o japonês Haruki Murakami e o queniano Ngugi Wa Thiongo também apareciam como fortes candidatos.

Entre outros nomes lembrados estavam a própria Annie Ernaux, além de Joyce Carol Oates, Maryse Condé, Margaret Atwood, Ludmila Ulitskaia, Michel Houellebecq, Anne Carson, Thomas Pynchon e Don DeLillo.

Em 2021, Abdulrazak Gurnah, de origem tanzaniana, foi o vencedor. Em 2001, a premiada foi a poeta americana Louise Glück. Após o prêmio, os dois escritores tiveram livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Dele, saiu Sobrevidas. Dela, Poemas 2006-2014 e Receitas de Inverno da Comunidade.

Desde a criação do prêmio, em 1901, apenas 16 mulheres haviam sido premiadas - a sueca Selma Lagerlöf foi a primeira, em 1909.

Conheça os mais recentes vencedores do Prêmio Nobel de Literatura:

- Abulrazak Gurnah (2021)

- Louise Glück (2020)

- Peter Handke (2019)

- Olga Tokarczuk (2018)

- Kazuo Ishiguro (2017)

- Bob Dylan (2016)

- Svetlana Aleksiévitch (2015)

- Patrick Modiano (2014)

- Alice Munro (2013)

- Mo Yan (2012)

- Tomas Tranströmer (2011)

- Mario Vargas Llosa (2010)

- Herta Müller (2009)

- Le Clézio (2008)

- Doris Lessing (2007)

- Orhan Pamuk (2006)

- Harold Pinter (2005)

- Elfriede Jelinek (2004)

- J.M. Coetzee (2003)

- Imre Kertész (2002)

- V.S. Naipaul (2001)