Baep inaugura galeria de ex-comandantes na região

Lara Delon

Especial para o Diário



06/10/2022 | 08:47



O tenente-coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos foi homenageado ontem pelas contribuições ao 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), em São Bernardo, com quadro na galeria de comandantes da região.

“Eu tive a missão de formar, criar, treinar e colocar em operação o 6° Baep. Formei o batalhão em 8 de fevereiro de 2019. Eu fiquei lá por, mais ou menos, 2 anos e 1 mês. O meu quadro lá é o primeiro e, por enquanto, o único. Então, eu me sinto bastante honrado por essa homenagem” disse Santos.

O coronel também serviu ao CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano), que comanda todo o Grande ABC, onde permaneceu por pouco mais de um ano. Atualmente, Santos atua no CPI-6 (Comando de Policiamento do Interior), responsável pela Baixada Santista e Vale do Ribeira.

“Lá é um desafio muito grande. São 24 cidades onde eu estou comandando. Quando estava no Grande ABC, eu desenvolvi algumas operações, algumas situações relacionadas ao combate à criminalidade, o que vinha dando bons resultados. E, por conta disso, acabei sendo transferido para cá, para cumprir essa missão”, completa Santos.

Além desse quadro de honraria na galeria do batalhão de São Bernardo, Santos possui medalhas de consagração por seus serviços prestados à comunidade.