Correção: Empate no Maracanã atrapalha Flamengo e Internacional no Brasileirão

05/10/2022 | 23:53



A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. Flamengo tem 49 pontos e Inter 54. Segue a versão corrigida:

Sob a análise do técnico Tite presente nas tribunas do Maracanã, Flamengo e Internacional fizeram uma boa partida, mas não saíram do empate sem gols, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para as duas equipes. O rubro-negro (49 pontos) perdeu a chance de entrar no G-4, enquanto a equipe colorada (54) não se aproximou como queria do líder Palmeiras (63).

Flamengo e Internacional ratificaram as expectativas de um belo confronto desde os primeiros minutos. As equipes procuraram o ataque em todas as jogadas. Os cariocas pressionaram, com o objetivo de acionar o oportunismo de Pedro, enquanto os gaúchos apostavam suas jogadas sempre pelo setor esquerdo com Alemão e Pedro Henrique.

Empurrado pela torcida, o Flamengo é quem ficava mais perto da área adversária, mas foi o Inter que quase abriu o placar, aos 14 minutos, com Alan Patrick, mas Léo Pereira surgiu para salvar de cabeça.

O Flamengo respondeu duas vezes. Primeiro com Pedro, após lindo lançamento de Arrascaeta, aos 15 minutos. Aos 23, o próprio meia uruguaio quase fez o primeiro gol do jogo. Nas duas oportunidades, o jovem goleiro Keiller fez belas defesas.

A partir dos 30 minutos, o Flamengo ficou com a iniciativa, pois adiantou sua marcação e impediu a troca de bola do rival. O Inter mostrou muita velocidade nos contra-ataques, mas falhou na troca de passes e desperdiçou bons momentos.

Aos 41, mais um capítulo do duelo Pedro e Keiller com nova superioridade do goleiro, que fez boa defesa, após cabeçada firme do atacante rubro-negro. E ainda havia tempo para mais uma jogada individual de Arrascaeta, que passou pela marcação de Liziero e bateu com grande perigo.

O segundo tempo, como se esperava, não teve a mesma intensidade dos primeiros 45 minutos. Os times ficaram mais presos à marcação adversária. A primeira grande chance só surgiu aos dez minutos, quando Alan Patrick descobriu Alemão livre. A finalização parou na boa intervenção de Santos. O Flamengo respondeu com Gabriel para mais uma defesa de Keiller.

O jogo voltou a ficar mais aberto porque Dorival Junior colocou Matheuzinho e Cebolinha pelas pontas. O Flamengo passou a pressionar de novo. Gabriel chegou a acertar a trave de Keiller, aos 23 minutos. Cebolinha quase marcou e Pedro também levou perigo. Em todos os lances, Rodrigo Moledo foi um paredão a favor do Inter.

Daí até o final, o Flamengo pressionou, mas sem a inspiração do primeiro tempo, enquanto o Inter, sem fôlego, apenas se defendeu em seu campo. David Luiz, de puxada, quase fez um belo gol.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 INTERNACIIONAL

FLAMENGO - Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta (Cebolinha); Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Thauan Lara) e Renê; Liziero, Edenílson, Maurício (Rodrigo Moledo), Alan Patrick (Lucas Ramos) e Pedro Henrique (Braian Romero); Alemão (Estevão). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - David Luiz, Pedro Henrique, Thiago Maia e Gabriel.

RENDA - R$ 1.883.571,00.

PÚBLICO - 41.279 pagantes (43.710 presentes).

LOCAL - Maracanã.