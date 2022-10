Coletivo 'Derrubando Muros' declara apoio a Lula no segundo turno

05/10/2022 | 21:01



O Derrubando Muros (DM), grupo formado por acadêmicos, cientistas, empresários, políticos e ativistas, declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto. Em manifesto, o coletivo avalia que há riscos à democracia inerentes à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os membros que assinam o documento estão o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, o ex-ministro da Justiça Nelson Jobim e a cientista política Ilona Szabó.

"O DM considera essencial evitar a reeleição de Bolsonaro, por seu caráter francamente autoritário e avesso ao diálogo com todos os segmentos da sociedade. Por isto, lança neste momento o 'Manifesto pela Paz e pela Democracia' com apoio incondicional ao ex-presidente Lula, que considera o único nome possível de opção no segundo turno, neste momento grave de nosso país", relata o grupo.

De acordo com o Derrubando Muros, o grupo continuará defendendo "Uma Agenda Inadiável" para o Brasil, pois considera ser necessária a adoção pelo próximo presidente de medidas que impulsionem a economia verde, a inovação, saúde, educação, o meio ambientes, empreendedorismo, a indústria e a segurança pública. "Mas isso só é possível com um governo democrático e aberto ao diálogo."

O grupo avalia que Bolsonaro é "inimigo" da democracia. "Trouxe para a gestão do país a degradação do negacionismo e uma insensibilidade humana em níveis inimagináveis", informou no documento. "O bolsonarismo tornou o Brasil uma vergonha internacional. Potencializou a perda de centenas de milhares de vidas. Solapou as estruturas públicas da educação, do meio ambiente, da ciência. O Brasil simpático e musical se foi, substituído pela imagem das motociatas agressivas, das matas em chamas e pelos insultos do presidente da República."

O documento será entregue a Lula na próxima segunda-feira, 10.

Abaixo, a lista dos signatários:

