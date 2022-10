Maçonaria: buscas pelo termo aumentam 20.000% em 24 horas

Da Redação

Do 33Giga



05/10/2022 | 20:56



No dia 2 de outubro de 2022, os brasileiros foram às urnas para decidir os eleitos aos cargos de presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Poucos dias depois, quem ganhou ops holofotes foi a palavra Maçonaria.

Em meio às altas expectativas e especulações para o segundo turno, com relação aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), um vídeo antigo do candidato Bolsonaro, em sessão Maçônica, viralizou nas redes sociais.

O monitoramento exclusivo da Tunad, startup que criou uma plataforma de moment marketing, registrou que após o vazamento do vídeo, o interesse pela palavra Maçonaria saltou de 250 buscas, por hora, para quase 50 mil buscas/hora, algumas horas depois do vazamento.

O crescimento começou por volta da 0h de 4 de outubro. E seguiu ao longo do dia, atingindo o pico de interesse às 12h – o que rendeu crescimento de 20.000%.

“Para efeito de comparação, o interesse gerado foi tão grande que o termo maçonaria chegou a ter 300% mais buscas num período de uma hora do que o termo Netflix, que é um dos mais procurados entre todos que a plataforma monitora”, analisa Cesar Sponchiado, CEO da Tunad.

Esses números são obtidos por meio do cruzamento de dados do Google Trends com dados da plataforma Tunad, que utiliza um algoritmo próprio para transformar os índices de interesses em quantidade de buscas.

A Tunad monitora a reação dos internautas a partir dos conteúdos veiculados, tanto em mídia online quanto offline. Em cerca de 24hs, a palavra Maçonaria despertou mais interesse do que pleito de poucos dias antes.