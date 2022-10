Lula agradece Tebet e FHC por apoios e quer visitar ex-presidente

05/10/2022 | 19:02



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu nesta quarta-feira, 5, os apoios recebidos no segundo turno da senadora Simone Tebet (MDB) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Após encontro com governadores e senadores aliados, o petista afirmou que deseja visitar o tucano.

Lula chamou o manifesto de Tebet em seu apoio de "bom", por trazer críticas e propostas. "Eu acho muito importante que seja assim. Não é apoio formal, é programático, e ela quer continuar na rua defendendo as coisas dela", disse o petista. "Não quero fotografia, gravação de nada, só visita humanitária de velhos companheiros", afirmou sobre FHC.