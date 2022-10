Maycon trabalha forte em reapresentação do Corinthians e se aproxima da volta

05/10/2022 | 18:25



Vítor Pereira ainda não ajustou a marcação do meio-campo do Corinthians. Com a ausência de Fausto Vera diante do Juventude, o treinador apostou em Giuliano, depois Cantillo na vaga. O argentino já caiu nas graças do treinador, mas Du Queiroz ainda alterna altos e baixos, o que abre a possibilidade de Maycon voltar e herdar a posição na decisão da temporada.

Em reta final de recuperação das fraturas no pé, já calcificadas, o volante trabalhou forte nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco após 2 a 2 em visita ao Juventude. Enquanto titulares não saíram da academia, em trabalho regenerativo, o camisa 5 fez trabalhos de força e ainda foi ao gramado do CT Joaquim Grava para deixar o físico em dia.

Maycon se machucou em jogo contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, há dois meses, após choque com Thiago Maia. Querendo jogar as finais da Copa do Brasil justamente contra os cariocas, dias 12 e 19 de outubro, o volante deu mais um passo para ficar à disposição de Vítor Pereira. O Corinthians ainda hospeda o Athletico-PR no sábado, antes da disputa pela taça.

O português não revelou qual time usará contra os paranaenses, mas o elenco levou enorme bronca pela postura displicente diante do Juventude, na qual a equipe ficou duas vezes em vantagem no placar e não administrou a vantagem. O técnico ficou bravo e não quer mais o time moroso em campo, somente pensando na decisão.

Ir à Libertadores de maneira direta, sem a necessidade de passar pela fase prévia, é a meta do Corinthians desde o começo do Brasileirão. Mesmo podendo se garantir caso levante a taça da Copa do Brasil, o clube não quer correr riscos e luta para terminar no G-4 do Nacional.

NOVA CAMISA

Na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, a diretoria do Corinthians vai lançar em um contêiner, a terceira camisa que a equipe usará nesta reta final de temporada. O estádio estará aberto para visitação da torcida ao novo manto.