Juliano Cazarré se despede de Alcides na última semana de Pantanal

05/10/2022 | 16:10



Na última terça-feira, dia 4, Juliano Cazarré usou seu perfil oficial no Instagram para se expressar sobre o final de Pantanal, que está chegando. O ator escreveu que vai sentir falta das gravações e dos colegas, e postou um vídeo de Alcides, seu personagem na trama, para se declarar:

Tenório claramente esperou o contato, o contato veio? Vou sentir saudades de gravar essa novela, de trabalhar com esses amigos. Pantanal foi especial. Mas ainda tem muita emoção essa semana, galera. Fica cum nóis, somente.

Na legenda Cazarré aproveitou os últimos dias antes da estreia de Travessia, substituindo a novela a partir do dia 10, para usar mais um pouco de seus pantanês. O ator enfrentou muitos obstáculos durante as gravações, com a saúde de sua filha, Maria Guilhermina, como você acompanhou.