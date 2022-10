Asteroide atingido em teste de colisão da Nasa deixa rastro de mais de 10 mil km

05/10/2022 | 16:01



O asteroide que foi atingido pela espaçonave Dart da Nasa agora está sendo seguido por milhares de quilômetros de detritos resultantes do impacto. Astrônomos capturaram a cena a milhões de quilômetros de distância com um telescópio no Chile. A observação, que ocorreu dois dias após o teste de defesa planetária do mês passado, foi divulgada recentemente em um laboratório da Fundação Nacional da Ciência, no Arizona.

A imagem mostra uma cauda em expansão, semelhante a um cometa, com mais de 10 mil quilômetros de comprimento, constituída por poeira e outros materiais expelidos da cratera de impacto. O material está se distanciando do asteroide, em grande parte por causa da pressão da radiação solar, disse Matthew Knight, do Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA, que fez a observação junto com Teddy Kareta, do Observatório Lowell, usando o Telescópio de Pesquisa Astrofísica do Sul.

Os cientistas esperam que a cauda fique ainda mais longa e se disperse ainda mais, tornando-se tão tênue que a um ponto será indetectável. "Nesse ponto, o material será como qualquer outra poeira flutuando ao redor do sistema solar", disse Knight em um e-mail na terça-feira, 4. Mais observações estão planejadas para determinar quanto e que tipo de material foi lançado do asteroide Dimorphos, que, com 160 metros, é uma lua de um asteroide maior, o Didymos.

Lançada há quase um ano, a espaçonave Dart da Nasa foi destruída na colisão frontal. A missão de US$ 325 milhões para desviar a órbita do asteroide foi concebida como um ensaio geral para o dia em que uma rocha fatal venha em direção à Terra. De acordo com a Nasa, Dimorphos e sua rocha companheira nunca representaram uma ameaça para a Terra e continuam sendo inofensivos.