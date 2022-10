Dona da varejista Casa do Celular lança operadora de telefonia Rico Telecom

05/10/2022 | 15:55



A Bholding acaba de lançar uma operadora de telefonia móvel, a Rico Telecom. A nova empresa é do tipo que se baseia em uma rede virtual (mobile virtual network, ou MVMO), isto é, ela usa infraestrutura de rede de outra operadora, que neste caso é a TIM.

A Rico Telecom recebeu investimento inicial de R$ 1 milhão para lançar suas atividades na cidade de Santarém (PA), com planos de crescer pelas regiões Norte e Nordeste. A previsão é superar 100 mil assinantes dentro de dois anos.

Neste primeiro momento, o principal canal de vendas da nova operadora serão as lojas físicas da Casa do Celular, outra empresa da Bholding. As lojas comercializarão o chip e um plano de voz e dados da Rico Telecom.

A Casa do Celular é uma rede de franquias que comercializa celulares, smartphones, tablets e acessórios. Existem hoje 170 lojas da rede espalhadas por 24 Estados.

O presidente da BHolding, Hugo Casasanta, explica que é possível extrair sinergias entre a Rico Telecom e a Casa do Celular porque os clientes podem sair das lojas com o telefone novo e um plano da operadora.

"Os vendedores da Casa do Celular auxiliam os clientes em tudo o que eles precisam para utilizarem o celular como desejam, seja para o entretenimento, trabalho ou acesso à internet. A instalação do chip complementará esse set up inicial do aparelho que estava faltando", explica, em nota.