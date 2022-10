Ponte Preta é punida com um jogo de portões fechados por confusão contra o Vasco

05/10/2022 | 15:50



Em julgamento realizado na tarde desta quarta-feira, a Ponte Preta foi punida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um jogo de portões fechados e multa de R$ 20 mil por causa da briga entre torcidas no estádio Moisés Lucarelli na partida contra o Vasco, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O departamento jurídico da Ponte Preta ainda não definiu se vai recorrer da decisão, já que o clube corria o risco de perder até dez mandos de campo. A punição não vale para o jogo deste sábado, contra o Vila Nova, novamente no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 34ª rodada.

Logo no início da partida realizada no dia 9 de agosto, torcedores da Ponte Preta e do Vasco ficaram frente a frente depois que o portão que separava as duas torcidas foi quebrado. Não houve feridos graves.

O jogo acabou sendo paralisado pelo árbitro Anderson Daronco (RS) e os jogadores dos dois times foram até o alambrado pedirem para as torcidas não continuarem a confusão, que foi controlada com a chegada da Polícia Militar.

Depois da partida contra o Vila Nova, a Ponte Preta joga mais duas vezes no Moisés Lucarelli nesta reta final de Série B, contra CSA e Criciúma.