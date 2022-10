Dirigente do Fed reafirma foco no controle da inflação dos EUA

05/10/2022 | 15:33



A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, reafirmou nesta quarta-feira, 4, que a instituição tem como foco central neste momento controlar a inflação. Em entrevista à emissora Bloomberg, ela ressaltou os problemas trazidos pelos preços elevados e disse que o Fed deve elevar mais os juros, a fim de conter o quadro. Neste ano, ela não tem direito a voto nas decisões de política monetária.

Mary Daly foi questionada sobre uma eventual coordenação entre bancos centrais pelo mundo, a fim de evitar um aperto demasiado. Ela lembrou que o mandato do BC dos EUA vale para a economia doméstica, mas disse que "sem dúvida" os dirigentes também levam em conta o contexto de aperto monetário global pelo mundo.

Ela lembrou que há outros fatores importantes se desenrolando em outras nações, como a guerra na Ucrânia e os eventuais lockdowns na China para conter a covid-19.

Sobre as próximas leituras da inflação nos EUA, ela disse que deseja ver o núcleo do índice "estável ou caindo" e ressaltou que isso será muito importante para as próximas decisões de política monetária.

Em relação ao mercado de trabalho, comentou que não necessariamente o desemprego piorará muito, notando que ontem no relatório Jolts ocorreu redução nas vagas de trabalho abertas em agosto, mas não necessariamente o quadro levará a grandes demissões. Segundo a dirigente, caso o relatório de empregos (payroll) desta sexta-feira mostrar desaceleração nas vagas criadas, isso será uma notícia bem-vinda.

A dirigente disse ainda que não vê sinais de deslocamentos nos mercados financeiros, neste momento. Caso ocorra algo do tipo, o Fed estará pronto a responder ao quadro, acrescentou.