Alec Baldwin chega a acordo com a família de diretora morta durante gravações de Rust

05/10/2022 | 15:11



Como você já viu, Alec Baldwin protagonizou uma tragédia enquanto filmava seu novo filme Rust. Durante as gravações, o ator disparou acidentalmente uma arma que estava sendo usada em cena e acabou atingindo o diretor Joel Souza e a diretora de fotografia Halyna Hutchins - que posteriormente resultou na morte da profissional.

E nesta quarta-feira, dia 5, mais atualizações do caso foram publicadas. Tudo porque o viúvo de Halyna se pronunciou, dizendo ter acertado um acordo com a produção do filme e com Alec.

Chegamos a um acordo, sujeito à aprovação do tribunal, para nosso caso de homicídio culposo contra os produtores de Rust, incluindo Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC. Como parte desse acordo, nosso caso será arquivado. As filmagens de Rust, que agora serei produtor executivo, serão retomadas com todos os atores principais originais a bordo em janeiro de 2023. Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuição de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin). Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Sou grato que os produtores e a comunidade de entretenimento se uniram para prestar homenagem ao trabalho final de Halyna.

O advogado de Baldwin, Luke Nikas, também se comunicou através de suas redes.

Durante esse processo difícil, todos mantiveram o desejo específico de fazer o que é melhor para o filho de Halyna. Somos gratos a todos que contribuíram para a resolução desta situação trágica e doloroso, disse o profissional da lei.

Joel Souza, diretor do longa que também foi afetado pelo acidente, deve retornar ao filme.

Em minhas próprias tentativas de cura, qualquer decisão de voltar para terminar de dirigir o filme só faria sentido para mim se fosse feita com o envolvimento de Matt e da família Hutchins. Embora certamente agridoce, estou satisfeito que juntos, agora vamos completar o que Halyna e eu começamos. Todos os meus esforços neste filme serão dedicados a honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa. É um privilégio ver isso em seu nome

Com tais declarações, é certo de que o longa-metragem retornará às filmagens no ano de 2023.