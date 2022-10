Eliezer publica foto cheio de curativos e choca fãs: Estou lindo?

05/10/2022 | 15:11



Deu susto! Como você viu, Eliezer anunciou que iria fazer uma rinoplastia no dia 27 de setembro. Junto com o anúncio, ele ainda mostrou que estava na clínica junto da namorada e mãe de seu filho, Viih Tube.

Além de mostrar que a influenciadora está com ele na saúde e na doença, Eliezer também usou suas redes nesta quarta-feira, dia 5, para falar mais sobre o pós-operatório. Porém, ele acabou assustando e brincando com alguns seguidores ao publicar uma foto cheio de curativos no rosto.

Estou lindo, não estou?

E não para por aí! Na última terça-feira, dia 4, ele usou seu Twitter para compartilhar como está sendo sua rotina.

Resumo da minha última semana: da cama para a sala. Da sala para a cama falando: Ai, ai, ai.

Melhoras, Eli!