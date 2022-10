Aline Borges deixa Zuleica no passado e faz mudança no visual

05/10/2022 | 15:11



Todo mundo sabe que Aline Borges simplesmente arrasou em Pantanal com a sua personagem Zuleica e agora, a atriz compartilhou com seus fãs e seguidores das redes sociais que fez questão de deixar a personagem de lado e partir para algo diferente.

Pois é, durante a última terça-feira, dia 4, a artista postou em suas redes sociais uma mudança por completo nos cabelos e trocou os fios mais escuros por um tom bem mais loiro. E vamos combinar que ela simplesmente arrasou na escolha.

De acordo com a própria Aline Borges em uma entrevista para o O Globo, ela nunca havia passado por sua cabeça dar uma clareada nos fios, mas aceitou a mudança porque logo vai incorporar a sua próxima personagem, desta vez para a Netflix, que será em uma série de comédia ao lado de Leandro Hassum.

- Minha primeira grande transformação, fiz poucas ao longo da vida. Quero trazer uma nova mulher. Uma transformação é sempre poderosa porque traz o novo e é sempre um mistério. Vai ser um mistério para mim e para quem me assistir.

E apesar de estar bem contente e animada com essa mudança capilar, mas a atriz revelou que se ver tão diferente também foi bem difícil até porque ficou com um certo apego em sua personagem de Pantanal.

- Quando me olhei no espelho, até senti uma dorzinha, porque é imediatamente um sinal de que deixei a Zuleica para trás. Parece uma coisa simples, mas mexe muito muito com a gente.