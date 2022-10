Acusado de agressão sexual, Kevin Spacey vai a julgamento

05/10/2022 | 15:10



Você já deve ter acompanhado, Kevin Spacey está sendo processado novamente. Isso mesmo, essa não é a primeira vez que o ator se envolve em dores de cabeça e vai parar em um tribunal de Justiça. O artista vai responder uma ação civil movida por um outro ator americano chamado Anthony Rapp, que o acusa de agressão sexual durante um festa em meados de 1986, em Manhattan, quando ainda tinha os seus 14 anos de idade.

Além deste processo, Kevin Spacey ainda responde a uma acusação sexual feita por três homens no Reino Unido. Vale citar que no final de outubro de 2017, Rapp fez a primeira denuncia de Spacey após um movimento liderado por mulheres ganhar força na indústria cinematográfica.

O ator de House Of Cards que está atualmente com os seus 63 anos de idade, sempre negou as acusações de agressão sexual, mas vai ter que comparecer na próxima quinta-feira, dia 6, no tribunal de Nova York para falar sobre o assunto.