Bolsas da Europa fecham em baixa, com temores de recessão de novo em foco

05/10/2022 | 13:45



Os mercados acionários da Europa registraram queda, nesta quarta-feira, 5. As bolsas não mostraram fôlego, após ganhos recentes e com temores de recessão novamente entre as preocupações, em meio à publicação de indicadores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,02%, em 389,91 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro, elaborado pela S&P Global, recuou a 48,8 em setembro, na mínima em 19 meses. O PMI composto da região teve baixa a 48,1 em setembro, menor nível em 20 meses e mais distante da marca de 50, que separa contração da expansão na pesquisa. Para a Oxford Economics, o quadro já é de contração.

Na Alemanha, o PMI de serviços caiu a 45 em setembro, mínima desde maio de 2020. No Reino Unido, o mesmo indicador foi a 50 em setembro, na mínima desde fevereiro de 2021. A Alemanha é mais afetada pela crise de energia, pois era mais dependente da Rússia nesse setor. Segundo a Capital Economics, mesmo um pacote fiscal de 200 bilhões de euros não deve impedir a maior economia do continente de enfrentar uma recessão.

Nos mercados acionários, o ambiente negativo também foi potencializado pela aparente realização de lucros, após três dias de ganhos. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,48%, em 7.052,62 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1,21%, a 12.517,18 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,90%, a 5.985,46 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, recuou 1,52%, a 21.360,72 pontos.

Em Madri, o índice IBEX 35 caiu 1,52%, a 7.579,90 pontos, e em Lisboa o PSI 20 registrou queda de 1,49%, a 5.444,09 pontos.