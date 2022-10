Iran Malfitano celebra aniversário dentro de A Fazenda 14 e clima harmonioso lembra o do BBB22

05/10/2022 | 13:11



Lá no começo do Big Brother Brasil 22, muitas críticas aconteceram porque o elenco era super paz e amor, e o público em casa queria mesmo era briga. Os brothers, na época, cantavam e se despediam dos amigos fazendo uma linda cerimônia amorosa.

E A Fazenda 14 veio para mostrar que reality bom, é reality com briga, discussão e falas altas. Mas na manhã desta quarta-feira, dia 5, parece que as coisas deram uma certa acalmadas dentro do reality rural e os peões decidiram entrar em um clima mais harmonioso para comemorar o aniversário de Iran Malfitano.

Os amigos do peão decidiram fazer uma roda, igual quando éramos crianças e fazíamos na escola, enquanto pulavam e cantavam parabéns para ele. Lembrou bastante o BBB22, mas a gente sabe que basta uma punição que tudo volta ao normal em A Fazenda 14.