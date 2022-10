Idosa acredita estar namorando Johnny Depp e perde mais de 200 mil reais para golpista

05/10/2022 | 13:11



Eu namoro ele, mas eu não sei se ele me namora! Johnny Depp nem sabia, mas tinha uma namorada brasileira enquanto travava uma batalha judicial com sua ex-esposa, Amber Heard. É isso mesmo, o ator está envolvido em um processo brasileiro entre uma idosa e um banco de São Paulo.

Segundo o colunista Rogério Gentile, uma mulher de 61 anos de idade estava conversando com um perfil falso no Instagram, o golpista se passava pelo ator de Piratas do Caribe e fazia inúmeras promessas à senhora.

A conversas teriam começado em 2020, no auge da pandemia e isso fez com que tudo parecesse ainda mais verdadeiro. Segundo o relato da vítima, o golpista começou a pedir dinheiro para conseguir pagar as condenações que Depp estava sofrendo na Justiça norte-americana. Vale lembrar que na época o ator estava de fato em processo contra Amber Heard.

A aposentada então decidiu vender seu carro e uma casa para arrecadar o valor de mais 200 mil reais. A senhora de 61 anos de idade ainda acreditava que iria morar em Los Angeles, nos Estados Unidos com o ator. Toda a mentira foi descoberta pelo filho da vítima que questionou para quem teria sido entregue a enorme quantia de dinheiro. Ele instruiu a mãe à entrar com um processo na Justiça brasileira para tentar reaver o valor depositado na conta do golpista.

A juíza Clarissa Alves rejeitou o pedido da acusação, que alegava que o homem teria criado uma conta falsa no banco, mas a vítima deve recorrer o caso.