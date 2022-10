Vale contrata assessores para venda de fatia minoritária em negócio de metais

05/10/2022 | 11:50



A Vale informou nesta quarta-feira, 5, que contratou assessores para a venda de uma fatia minoritária em seus negócios de metais. Em breve comunicado ao mercado, a empresa diz que a contratação faz parte do processo de avaliar alternativas para destravar valor no longo prazo para seus acionistas.

A afirmação ocorre após notícia do Financial Times de que a mineradora discute a venda de uma fatia de US$ 2,5 bilhões em seus negócio de metais diante da busca por aumentar sua produção de cobre e níquel para atender à crescente demanda pela transição energética.

Fontes ouvidas pelo jornal afirmaram que tradings japonesas, fundos soberanos no Oriente Médio e empresas automobilísticas estão examinando o ativo. O FT observa que a demanda global por cobre e níquel deverá aumentar como resultado da transição energética, enquanto a oferta será restringida devido à escassez de novas minas.

O jornal ressalta que fabricantes de automóveis, em particular, estão competindo para garantir o acesso aos metais críticos de que precisarão para veículos elétricos e vários estão examinando o negócio.

A Tesla, lembra o FT, assinou este ano um acordo de compra com a Vale para o níquel produzido no Canadá, um sinal de como a montadora está trabalhando para proteger as cadeias de suprimentos de matérias-primas fora da China.

O jornal afirma que a Vale também estaria discutindo contratos de longo prazo com outras empresas, incluindo Ford, GM e Volkswagen.