São Paulo Oktoberfest – Spaten será a cervejaria oficial do evento

Redação

Do Rota de Férias



05/10/2022 | 11:55



Programada para rolar entre 7 e 23 de outubro (sextas, sábados e domingos), no Complexo do Ginásio Ibirapuera, a quinta edição da São Paulo Oktoberfest promete reunir atrações gastronômicas, musicais e culturais na capital paulista. A organização da festa divulgou que a Spaten – uma das marcas oficiais da Oktoberfest de Munique, na Alemanha – será a cervejaria oficial do evento.

São Paulo Oktoberfest

Além da cerveja Spaten, será possível provar 15 tipos de chopes tradicionais e artesanais, com sabores como mel de flores de laranjeira, tangerina, caramelo e frutas cítricas.

“A São Paulo Oktoberfest não abre mão de qualidade e tradição, ao mesmo tempo que é movida pelo espírito de desafios e inovação, e nessa edição conseguimos unir essas duas características, ampliando o nosso espaço, nosso leque musical e garantindo a melhor e mais tradicional cervejaria”, explica Walter Cavalheiro Filho, embaixador da São Paulo Oktoberfest.

O evento também terá drinques de vodca, gin tônica, vinhos e outras opções de bebidas. Além disso, será possível provar delícias típicas da gastronomia germânica e outras opções preparadas em food trucks. No total, serão 80 tipos de pratos, porções, lanches e sobremesas.

Atrações culturais

A São Paulo Oktoberfest terá 30 shows dos mais variados estilos musicais. Nomes como Monobloco, Turma do Pagode, Gustavo Mioto, Maneva, Chemical Surf, Ferrugem, Os Barões da Pisadinha, o cantor Silva, Paula Lima e Zélia Duncan já estão confirmados. A banda típica Oktoberfestband Die Kirchdorfer, que vem diretamente de Munique, também vai animar a galera.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir a São Paulo Oktoberfest, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.