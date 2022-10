Alcides mata Tenório em Pantanal e web comemora

05/10/2022 | 11:10



Um dos momentos mais esperados de Pantanal, finalmente chegou! Tenório, vilão interpretado por Murilo Benício teve seu embate final e morreu, no capitulo que foi ao ar na última terça-feira, dia 4.

Na cena, que teve uma produção digna de cinema, Zaquieu, personagem de Silvero Pereira e Alcides, interpretado por Juliano Cazarré, foram de encontro a Tenório, na beira do rio. O vilão aponta uma arma para a dupla e Zaquieu chega a ser ferido com um tiro. Mas é ai que a cena, que deixou a web arrepiada começa. Alcides vai para cima de Tenório com uma zagaia, espécie de lança, e mata o rival.

O corpo do ex-marido de Maria Bruaca ainda é levado para o fundo do rio, pelo Velho do Rio, em formato de sucuri. A sequencia de cenas deixou os internautas impressionados e nas redes sociais não se falava em outra coisa:

O bom da morte do Tenório é que ninguém vai poder ser incriminado. O Velho do Rio acabou com as provas. Sem corpo, sem provas.

Arrepiado com a cena de morte do Tenório. Que novela.

E assim se encerra a participação de Murilo Benício em Pantanal. O MAIOR QUE TEMOS! Tenório vc foi luz (do inferno)

Tenório era a propria encarnação do mal, mas Murilo Benício é tão gigante, que ator magnifico, sempre consegue encontrar o tom certo de seus personagens, e gerar as mais variadas emoções no telespectador.

Os caras não brincam com o ofício. Que cena minha gente. Talentosos demais