Motorola: Moto Watch 100 chega ao Brasil por R$ 999

O smartwatch da Motorola, batizado de Moto Watch 100, é apresentado no Brasil com o preço sugerido de R$ 999. O acessório chega às prateleiras nas cores preto e prata em 10 de outubro. Será possível adquiri-lo nos canais próprios da marca, incluindo loja virtual e motostores.

O produto possui construção em alumínio, pulseira de silicone e display de LCD. Com design moderno, permite um monitoramento completo da saúde e do bem-estar do usuário. Com o Moto OS, é possível ter acesso a uma interface otimizada para acompanhar atividades e dia a dia, incluindo funcionalidades como monitoramento de batimentos cardíacos e do sono, oxigenação no sangue, contagem de passos e controle de peso.

O Moto Watch 100 ainda possui resistência a respingos d’água e suor, e bateria que dura até 14 dias. Isso sem contar os 26 modos esportivos, que incluem futebol, crossfit, bicicleta, treino livre, caminhada e ioga. O usuário pode inserir suas próprias metas e receber notificações conforme prática os exercícios.