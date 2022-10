Setor privado dos EUA cria 208 mil empregos em setembro, mostra ADP

05/10/2022 | 10:26



O setor privado dos Estados Unidos criou 208 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 5, pela ADP. O resultado superou ligeiramente a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 200 mil postos de trabalho no mês passado.

A pesquisa da ADP, que recentemente passou a utilizar nova metodologia, também mostrou que a geração de empregos em agosto foi revisada para cima, de 132 mil a 185 mil.

Já os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 7,8% em setembro, informou a ADP.

Os números da AP são considerados uma prévia do relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, 7.