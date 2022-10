Nó na Pedra. O canto de Patrícia Nabeiro O clarinete de Keli Aragão. O som de Valter Polido, Robson Batuta e Álvaro Soarez.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/10/2022 | 01:00



DUAS ESTRELAS



Patrícia Nabeiro (Paty Nabeiro). Professora de música e cantora desde 1990. Título do primeiro CD autoral: “Entre Nós”.

Keli Aragão. Clarinetista. Natural de Santo André. Iniciou estudos em São Bernardo aos oito anos com o maestro Manuel Motta, regente da Banda Infanto-Juvenil Cidade da Criança. Aos 12 anos já era solista e destaque da banda.

Nó na Pedra participou do show-homenagem a Roberto Barbosa, o Canhotinho, dia 14 de setembro, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. Um espetáculo.

As duas moças – Keli e Patrícia – tocam e cantam. Ao lado dos colegas de grupo, subiram duas vezes ao palco, antes e depois da apresentação do próprio Canhotinho. E que vontade de pedir bis.

“Memória” não conhecia Nó na Pedra, sequer sabia que foi formado no Grande ABC.

Nó na Pedra apresenta-se em eventos como o “Sexta Musical”. Lá estava ele, no Dia Estadual do Choro, em 28 de junho.

No repertório, um dos gêneros mais importantes na formação da MPB.

É diretamente das rodas de samba e choro na noite paulista, entre amigos, que nasce, em meados dos anos 2000, no Grande ABC, o Nó na Pedra.

Desde então o grupo vem criando momentos de interação total com o público, trazendo na essência o choro, mas sem deixar de passear por todos os ritmos de nossa música, com raiz na bossa, nas serestas e no próprio samba.



FORMAÇÃO

Keli Aragão (clarinete e produção), Patrícia Nabeiro (voz e composições), Valter Polido (violão 7 cordas e arranjos), Robson Batuta (cavaco, voz e composições) e Álvaro Soarez (percussão).





Crédito da foto 1 – Projeto Memória



NO GOGÓ. Patrícia canta, Keli sorri. E quando empunha seu clarinete, o Teatro Santos Dumont se transformava, inclusive entoando um “Parabéns a Você” diferenciado ao Canhotinho de Ouro todo feliz. Ei, Nó na Pedra, como e onde te acompanhar?





NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Uma oração à Nossa Senhora Aparecida, para o 12 de outubro que se aproxima.

Um presente ao Dia das Crianças: a fé e o futuro de mãos dadas.

Um passeio ao Museu Municipal Dr. Octaviano Gaiarsa, uma das joias de Santo André e Grande ABC, instrumento de cultura que merece mais atenção.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, das 7h às 8h (pelo aplicativo ou site da rádio) e, a partir das 7h20, pela própria emissora, após o horário político obrigatório.







DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 7 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1965



SANTO ANDRÉ – Obras na cidade para evitar as inundações. Primeira matéria deste repórter assinada no Diário.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 7 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8198



SÃO BERNARDO – PTB consegue a maior bancada na Câmara Municipal: seis dos 21 vereadores são do partido; o Legislativo é renovado em um terço, com sete novos vereadores.



DIADEMA – Câmara tem renovação de 40%; PT consegue eleger sete vereadores.



HOJE

Dia do Compositor Brasileiro. Data criada pelo cantor e compositor Herivelto Martins.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam: Bonfim, Dom Viçoso, Januária e Varginha (MG), Firminópolis, Perolândia e Pirenópolis (GO), Pacatuba (SE), Rio Pardo (RS), Sarandi (PR) e Tocantínia (TO). Pirenópolis e Paranaguá (PR) guardam feriado municipal em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Varginha, fundada em 1882 no sul de Minas Gerais. A colonização desta região começa no século XVII quando ainda pertencia à Capitania de São Paulo.





SANTOS DO DIA

Nossa Senhora do Rosário. Festa instituída em 1571 para celebrar uma vitória dos cristãos em batalha naval. Os cristãos lutaram em meio à recitação do rosário. Nossa Senhora do Rosário possui duas paróquias no Grande ABC: a de Vila Luzita, em Santo André, e a de Ferrazópolis, em São Bernardo. Há também a capela NS do Rosário, no Jardim Santa Maria, em São Bernardo.

Osita. Viveu no século VII

Papa Marcos

Sérgio e Baco. Soldados cristãos romanos. Viveram no século IV.



Crédito da foto 2 – Internet



RELÍQUIA. Estampa de Nossa Senhora do Rosário: século XVIII





EM 7 DE OUTUBRO DE...



1917 – Jogo intermunicipal de futebol em Ribeirão Pires. Os locais recebem o Imparcial de São Paulo e empatam em 1 a 1. Na preliminar, Ribeirão Pires FC 1, Imparcial 4 (2ºs quadros).



1930 – Fundado o EC Parque das Nações, em Santo André.



1932 – Lino Antonio Vezzá nasce em Santo André. Atuou na indústria. Fez e faz história no Primeiro de Maio FC.



1947 – Fundado o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica de Louça, Pó de Pedra, Porcelana e de Louca de Barro de Mauá. Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro presidente.



1982 – Anunciado o aterro do lixão de Sertãozinho, em Mauá.