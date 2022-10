Da Redação



05/10/2022 | 10:05



Artigo - Outubro, mês da criança e da leitura

O dia primeiro de outubro de 2015 foi Dia de Ler. Uma iniciativa da Secretaria da Cultura de Barueri, São Paulo, fez com que mais de 93 mil pessoas aderissem ao projeto Dia de Ler ­ Todo Dia, participando de sessões de leitura, das 9h até as 21h. Gente de todas as profissões, de todas as religiões, de todas as cores, de todos os graus de instrução leram, naquele dia, qualquer texto, desde bula de remédio, passando pelo gibi, pelo jornal, indo até os clássicos da literatura, não esquecendo a Bíblia, é claro.

Em vista do retumbante sucesso da experiência, optou-se por uma edição nacional do projeto. De maneira que o dia primeiro de outubro será o dia da mobilização nacional pela leitura. O Dia de Ler pretende envolver o maior numero de pessoas em todo o Brasil, fazendo com que cada um leia um pouco ou um pouco mais.

O dia 12 de Outubro, além de ser o tão esperado Dia da Criança, é também o Dia Nacional da Leitura. Também um dia para nos lembrarmos de ler e de dar livros de presente para nossas crianças. Leitura é diversão, conhecimento, cultura e precisamos praticar todos os dias para comemorarmos apropriadamente o Dia Nacional da Leitura.

Já no dia 15, comemoramos o Dia do Professor, esse ser iluminado que nos ensina a ler e a escrever e, por isso, nos abre os caminhos do mundo e da vida, pois tudo que precisamos aprender está nos livros. Então a profissão mais importante do mundo ­ pois é ela que possibilita que haja todas as outras profissões ­ tem tudo a ver com livro e leitura.

Para terminar o mês de outubro, que vimos aqui ser o mês do livro e da leitura, temos o Dia Nacional do Livro. Nada mais adequado do que terminar um mês com tantas comemorações ao livro e à leitura, com uma homenagem a este objeto tão importante para o ser humano, que lhe dá a possibilidade de estudar e adquirir cultura e conhecimento.

E viva o livro, viva a leitura, viva os leitores adultos e as crianças, leitores em formação e viva os professores, que nos ensinam a dar o devido valor aos livros.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor, revisor, fundador e presidente do Grupo Literário A Ilha, com 42 anos de trajetória, cadeira 19 na Academia SulBrasileira de Letras.

Palavra do Leitor

Bancada regional

Gostei muito de ler que o vice-prefeito de São Bernardo, Marelo Lima, eleito deputado federal, tem a intenção de fortalecer o Grande ABC em Brasília, trabalhando para canalizar recursos da União às sete cidades (Política, ontem). Sugiro que os quatro parlamentares eleitos pelo bloco ­– além de Marcelo, Alex Manente, Luiz Marinho e Fernando Marangoni foram consagrados pelas urnas –­ trabalhem unidos pelo atendimento dos anseios regionais.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Auxílio Brasil -­ 1

Governo antecipa parcela de outubro do Auxílio Brasil e Vale-Gás (Primeira Página, ontem). Ah se fosse no tempo do outro, a manchete seria bem diferente.

Paulo Tamiazo - do Facebook

Auxílio Brasil ­- 2

Excelente. Quanto antes o povo tiver dinheiro na mão, mas rápido o País sairá da crise que virá impulsionada pela inflação norteamericana. Meses atrás, o mundo criticava a ida do presidente à Rússia. Agora, chegam milhões de litros de diesel ao Brasil, jogando o preço para baixo. Visão de futuro, isso o PT não tem; prefere alimentar ditaduras mundo afora com nosso dinheiro.

Alexandre Funaki - do Instagram

Desigualdade

Esse pensamento e/ou comportamento tem sido há muito tempo uma verdadeira praga, maldição e castigo na vida daqueles que sofrem e são vitimados por esse preconceituoso sentimento. Nós como seres humanos não podemos e não deveríamos julgar sequer condenar uma cidadã ou cidadão que tem seus direitos agredidos diuturnamente. Isso aconteceem todos os setores da nossa sociedade: bancos, comércio, indústrias, igrejas, clubes, hospitais, instituições de ensino, novelas, filmes, teatro e muitos outros segmentos. Precisamos plantar em nossas crianças e adolescentes as sementes da justiça plural, pois não temos o direito de julgar as pessoas que se comportam e pensam diferente de nós. Essa ausência de amor e compreensão com nossos próximos, não trazem a eles e principalmente a nós respostas altruístas. É sempre tempo de refletir, de se arrepender e mudar nossos comportamentos.

Cecél Garcia - Santo André

Democracia

Em Lisboa, cerca de 45 mil eleitores brasileiros aglomerados, esperando o momento de votar, alguns com camisas vermelhas entoando "Tchuchcuca do Centrão", e outros com amarelas a gritar "Mito" e "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". Isso é um exercício democrático, embora no momento e espaço inadequados.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Rodrigo Garcia

É inadmissível o que ouvi na tarde do dia 4 de outubro. Rodrigo Garcia, atual governador do Estado de São Paulo apoiar em segundo turno, no próximo dia 30 de outubro, Jair Bolsonaro. Ele, que sempre o criticou no seu mandato de governador, agora faz uma ''burrice'' dessas. Se eu fosse membro do PSDB sairia desse partido imediatamente, que é o que todos desse partido deveriam fazer. Tenho dito.

Fernandio Zucatelli - São Caetano

Palmeiras

Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras se transformou em uma verdadeira máquina de conquistar títulos. O ápice, claro, foram as duas Taças Libertadores na sequência, em 2020 e 2021, mas houve outras competições importantes, como a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. E, ao que tudo indica, a equipe também deve assegurar o 11º Campeonato Brasileiro (Esportes, ontem). Então eu pergunto: por que será que o treinador e alguns jogadores estão tão nervosos, a ponto de ter expulsão em praticamente todo jogo?

Soraia C. Pêra - São Bernardo