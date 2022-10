Brad Pitt nega acusações de Angelina Jolie de que teria agredido os filhos durante briga

05/10/2022 | 10:10



Mais um capítulo para a briga entre Angelina Jolie e Brad Pitt acaba de vir à tona. Depois da atriz afirmar que o ex-marido teria agredido os filhos do casal em um voo em 2016, agora foi a vez de Pitt se pronunciar. De acordo com informações do jornal britânico Daily Express, o ator negou todas as acusações recentes de Angelina. No novo relato, ela afirma que ele teria agredido tanto ela quanto dois de seus seis filhos em uma briga no avião privado da família em setembro de 2016. O ocorrido antecedeu em poucos dias o anúncio do divórcio do casal. Na época, o astro chegou a ser investigado pelo FBI pelas supostas agressões, mas acabou sendo inocentado.

O jornal conversou com uma fonte ligada a Pitt que diz que ele negou tais acusações feitas por Jolie na Justiça dos Estados Unidos. Nelas, Angelina afirma que ele teve comportamentos violentos, a empurrando contra uma parede, no incidente no avião. A atriz também diz que o ex enforcou uma das crianças e bateu no rosto de outra.

- Ela [Jolie] continua a refazer, revisar e reimaginar a descrição de um evento ocorrido há seis anos, acrescentando informações completamente falsas a cada vez que volta a insistir em seus objetivos. A história dela está sempre mudando, diz a fonte.

Lembrando que as novas alegações de Jolie estão em documentos apresentados pelos advogados da atriz na briga judicial do ex-casal pela posse e a venda do Chateau Miraval, vinícola francesa comprada pelos dois quando ainda estavam juntos. Eita!

O romance dos dois teve início em 2006. Eles trocaram alianças em 2014, romperam em 2016 e assinaram o divórcio em 2019.