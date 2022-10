Grupo Lúmen Serenatas. Nasce em São Caetano. E o Canhotinho estava presente... Ao lado das duas Betes, Cris e Jane...

Ademir Medici

06/10/2022 | 01:00



No encontro musical do mês passado, da apresentação do Lúmen participaram também Paulo A. Pereira (Paulão do Cavaquinho), Vitor Luiz (voz e percussão) e Plácido Pereira no violão 7 cordas, multi-instrumentista, compositor, cantor, produtor, arranjador, integrante do Clube do Choro de Santos, enfim, figura notável, como descreve o apresentador Juares Sasso Jardim.

Poesia em forma de música

É muito linda a trajetória do Lúmen. O grupo faz história na música brasileira, a partir de São Caetano e região, desde 1990.

A elegância dos seus componentes. A harmonia das suas vozes. O jeito sereno e cativante de se apresentar em qualquer ocasião, como o fez num outro inesquecível espetáculo realizado no início da década de 1990 no Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André.

Naquela tarde, o Grupo Lúmen participou da gravação de mais um “São Paulo de Todos os Tempos”, programa da saudosa Rádio Eldorado AM, apresentado pelo jornalista Geraldo Nunes. Guardamos os vídeos.

Uma história de 32 anos.

Sob a janela. Sob a lua...

O texto que se segue é a forma com que o Grupo Lúmen se apresenta.

O Lúmen surgiu com a proposta de ser um grupo de serenata. Adotou um repertório dedicado à MPB, reunindo composições românticas dos mais diferentes estilos e autores, desde os velhos seresteiros das décadas de 20 e 30, até compositores contemporâneos.

O critério de escolha do repertório é simples: o casamento entre melodia e letras que falem de amor, carinho, emoção...

Tal escolha imprimiu ao Lúmen um estilo próprio, onde a leveza melódica e a sutileza da técnica vocal encantam mesmo aos ouvidos mais exigentes, apresentando um trabalho pouco comum no atual cenário musical nacional, com seis vozes femininas em arranjos elaborados.

O Lúmen nasceu em São Caetano com Roberto Barbosa, o Canhotinho; Beth Caram (violão e vocais); Bete Vulcano (vocais e declamações), Cris Frata (voz e violão) e Jane Moran (vocais e percussão).

Com a saída de Canhotinho em 1993, o grupo ganhou nova formação, com Eurides Paiffer (cavaquinho).

O grupo conta com a participação de Angela Fiusa (vocais e percussão), Sarah Cangussu (violino) e Luiz Fiusa (voz e clarinete).

Desde sua criação o grupo teve sua base de atuação no Grande ABC, em festas particulares, espaços culturais e casas noturnas, com saídas esporádicas até São Paulo.

Em 1996 o grupo rompeu definitivamente as barreiras regionais, apresentado-se em eventos e teatros da capital e do interior paulista, ganhando espaços também no rádio paulistano e TV.

O grupo lançou seu primeiro CD, pelo selo Camerati, com produção e participação especial de Belchior. Título: “Sob a Janela”. O segundo LD chama-se “Sob a Lua”. Lindos.

Crédito da foto 1 – Foto: Maria Helena Santoss (com dois "s"); divulgação: Juares Sasso Jardim

ELEGÂNCIA E AFINAÇÃO. Em primeiro plano: Luiz Fiuza (o 1º à esquerda), Angela Fiuza, Canhotinho, Beth Caram, Jane Moran, Elisabete Vulcano e Jorge Maciel; no palco:

Fabinho Dugaich, José Alberto Dompiere, João Bosco, Edson Masson, Maik Oliveira, Valdemar Ramos e Bebê Góes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 6 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1964

SANTO ANDRÉ – A Justiça do Trabalho passará a funcionar na Avenida Ramiro Colleoni, esquina com a Rua Prefeito Justino Paixão, a 100 metros da Escola Industrial Júlio de Mesquita.

FUTEBOL – O despachante Sérgio Callegari reorganizava a Torcida Jovem do Santo André FC.

REVOLUÇÃO DE 1932

Depois de três meses de combate, com a rendição paulista, o clima em São Paulo era o de reorganização da Capital e Estado.

A Associação Comercial decidia entregar à Santa Casa o ouro angariado “para o bem de São Paulo”.

O movimento MMDC atendia a uma solicitação do chefe de Polícia, Durval Villalva, conservando-se em atitude pacífica, “concorrendo para a manutenção da ordem pública em todo o Estado de São Paulo”.

Os jornais voltavam à sua rotina, informando sobre a gravidade do momento.

O OUTRO LADO.

Do diário pessoal de Getúlio Vargas: continua a chegada de oficiais presos. Parte dos rebeldes de Mato Grosso ainda não se rendeu.

(...) Escolho o general Valdomiro, que seguiu para São Paulo, assumindo o comando da 2ª Região e o cargo de governador militar.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 6 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8197

MANCHETE – Empresários resolvem apoiar o governo.

Dirigentes de empresas agora dizem que a equipe de Itamar Franco (o vice de Collor, então na Presidência da República) tem competência para administrar o País.

Gustavo Krause, o novo ministro da Economia.

SANTOS DO DIA

Bruno (Colônia, Alemanha, 1030 – Squillace, Calábria, Itália, 1101). Fundador da Ordem dos Monges Cartuxos.

Erotides. Mártir

Maria Francisca

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam: Cáceres e Jaciara (MT), Conceição da Barra (ES), Contendas do Sincorá e Livramento de Nossa Senhora (BA), Coronel Freitas e Quilombo (SC), Ipaporanga (CE) e Monte Carmelo (MG).

Cáceres, fundada em 1778, é chamada de “A Princesinha do Paraguai”.

